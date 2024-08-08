İSKİ Su kesintisi sorgulama! 8 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki su kesintileri için vatandaşlar, yaşadıkları bölgedeki su kesintisi durumunu takip ediyor. "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, su kesintisi sorgulama ekranlarına ve yerel su idaresi duyurularına başvuruyor. Su kesintisi sorgulama! 8 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİNE NASIL BAKILIR?

İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen su kesintileri İSKİ internet adresinde yer alan 'Arıza-Kesinti' sekmesinden görüntülenebiliyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA