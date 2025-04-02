İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul'da barajlarda son durum nedir? 2 Nisan baraj doluluk oranları

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, özellikle kuraklık tehlikesi nedeniyle merak ediliyor. "2 Nisan baraj doluluk oranları yüzde kaç?" sorusu da güncel verilere ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ), resmi web sitesi üzerinden günlük güncel verileri paylaşıyor. Peki, İSKİ baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'da hangi barajda su seviyesi en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 2 Nisan 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranlarına dair güncel bilgiler…

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.