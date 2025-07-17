İSKİ Baraj doluluk oranları! 17 Temmuz baraj doluluk oranları nedir?

İski'nin 17 Temmuz 2025 sabahı paylaştığı verilere göre, İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı %59,08 seviyesine geriledi. Bu oran, son haftalardaki düzenli düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. "17 Temmuz baraj doluluk oranları nedir?" sorusuna yanıt arayanlar için güncel grafikler ve analizler net şekilde ortaya konmuş durumda. Peki, 17 Temmuz baraj doluluk oranları nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İski'nin yayınladığı grafik incelendiğinde, 4–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında baraj doluluk oranlarında sürekli bir azalma gözlemleniyor. 14 günlük süre boyunca her gün kademeli olarak düşen bu oran, günlük ortalama 0.3–0.5 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor. 5 Temmuz'da yaklaşık %65 civarında olan doluluk seviyesi, 17 Temmuz'da %59,08 seviyesine indi.

Bu grafiksel düşüş, yaz aylarında artan buharlaşma, yüksek sıcaklıklar ve yoğun su kullanımı gibi faktörlerden kaynaklanıyor. İstanbul gibi mega kentlerde su tüketiminin kontrol altında tutulması, böylesi düşüş eğilimlerinde daha da kritik hale geliyor.

İski baraj doluluk oranları her sabah güncelleniyor ve resmi web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Son veriler, barajların büyük bölümünün kapasitesinin yüzde 60'ının altına düştüğünü gösteriyor. Özellikle Ömerli, Terkos ve Alibey gibi önemli barajlarda bu düşüş daha belirgin hissediliyor.

Barajlardaki su miktarının azalması, olası su kesintileri ve kısıtlamalarla ilgili endişeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu dönemde suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle bireysel su tasarrufu uygulamalarının yaygınlaştırılması, doluluk oranlarının daha da düşmesini yavaşlatabilir.

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.