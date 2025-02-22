İSKİ Baraj doluluk oranı 2025: 22 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı son durum!

İstanbul ve Ankara'daki barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor! 22 Şubat 2025 itibarıyla İSKİ ve ASKİ tarafından güncellenen veriler, barajlardaki su seviyesinin son durumunu ortaya koydu. Özellikle kış aylarında beklenen yağışların yeterli olmaması, su seviyelerinde önemli değişikliklere neden oldu. Peki, İstanbul ve Ankara'daki barajların doluluk oranları ne durumda? İşte, detaylar…

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günkü baraj doluluk oranı grafiği şu şekilde:

Baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi, bir barajın toplam kapasitesine kıyasla içindeki su miktarını gösteren orandır. Bu oran, barajın su tutma kapasitesine bağlı olarak yüzde (%) cinsinden ifade edilir ve barajdaki su miktarının mevcut durumunu anlamak için önemli bir göstergedir. Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şu şekilde:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi