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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

15 NİSAN (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

15 NİSAN (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 15 Nisan 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

15 NİSAN (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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