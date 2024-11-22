İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi?

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İSKENDERUN NEREDE?

İskenderun, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Hatay iline bağlı bir ilçedir.

İSKENDERUN NEREYE BAĞLI?

İskenderun ilçesi Hatay'a bağlıdır.

Hatay'ın kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında konumlanmış olan İskenderun, bölgenin en önemli liman ve ticaret merkezlerinden biridir. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi ve ticaret açısından gelişmiş bölgelerinden biri olarak bilinir.

İSKENDERUN'DA GEZİLECEK YERLER NERESİ?

1. Denizciler Sahili: Akdeniz'in manzarasını en iyi şekilde görebileceğiniz bir sahil alanıdır. Yürüyüş yolları, kafe ve restoranlarıyla keyifli bir vakit geçirmenizi sağlar.

2. İskenderun Körfezi: Gün batımı manzarasıyla ünlü olan körfez, deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir.

3. Arsuz: İskenderun'a yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan bu sahil kasabası, tertemiz plajları ve sakin atmosferiyle popülerdir.

4. Meryem Ana Havuzu: Arsuz'da yer alan bu doğal kaynak suyu, tarihi ve dini bir öneme sahiptir. Şifalı olduğuna inanılan bu havuz ziyaretçilerin ilgisini çeker.

5. St. Simeon Manastırı: İskenderun'un 20 km dışında bulunan manastır, Bizans döneminden kalma önemli bir dini yapıdır.

6. Soğukoluk Yaylası (Güzelyayla): Yaz aylarında serinlemek ve doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bir mesire yeridir.

7. İskenderun Deniz Müzesi: Türkiye'nin birkaç deniz müzesinden biridir. Denizcilik tarihine ilgi duyanlar için oldukça bilgilendirici bir yerdir.

8. Sarıseki Mağaraları: Doğal güzellikleri ve sarkıt-dikit oluşumlarıyla keşfedilmeye değer bir yerdir.

İSKENDERUN MEŞHUR YEMEKLERİ

İskenderun mutfağı, Hatay mutfağının zengin çeşitliliğini barındırır. Özellikle İskenderun döneri, karides ve deniz ürünleri oldukça ünlüdür. Ayrıca: