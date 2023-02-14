İskenderun Belediye Başkanı kim, hangi partiden? İskenderun Belediyesi hangi parti?

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İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

İskenderun Belediye Başkanlığını Fatih Tosyalı yapıyor.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI FATİH TOSYALI KİMDİR?

İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih TOSYALI 1966 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini İskenderun'da tamamladı. 1986 yılında askerlik görevini Isparta Eğridir'de komando olarak yaptı.

Askerlik görevini yaptıktan sonra, çocukluğunda iş hayatına adım attığı babası merhum Hacı Şerif Tosyalı'nın İskenderun'da ki 9 metrekarelik soba üretimi yapan mütevazı dükkanında çalışmaya devam etti.

Çelik sektöründe bölgesel bir güç olma hedefiyle, 1988 yılında abileriyle kurdukları Tosyalı Holding'e bağlı tüm şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2007 yılında seçildiği MÜSİAD Hatay Şube Başkanı olarak 12 yıl boyunca, dayanışmayı geliştirmek, birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulundu.

2012 yılında Slovenya Fahri Konsolosu seçildi.

2013 yılında ise İskenderun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetim kurulu başkanlığına seçilerek, iki dönemdir görevi başarıyla sürdürüyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle eğitime, kültüre ve spora yaptığı devasa yatırımlarla gönüllere dokundu.

Ticari yaşamı boyunca dürüstlüğü ve şeffaflığı şiar edindi.

Bugün ise çok sevdiği, uğuruna yıllarını verdiği, aşkla bağlı olduğu memleketine hizmet etmek için İskenderun Belediye Başkanlığı görevine başladı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.