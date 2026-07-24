Işın Karaca kimdir, Işın Karaca kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Müzik kariyerinde uzun yıllardır önemli başarılara imza atan Işın Karaca, hem albümleri hem de televizyon programlarıyla adından söz ettiriyor. Sanatçının yaşı, memleketi, medeni durumu ve ailesine ilişkin bilgiler merak konusu olurken, Işın Karaca'nın hayatı ve kariyerine dair detaylar yeniden gündeme geldi.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Aslen Kıbrıs Türkü olan sanatçı, çocukluk yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşti. Müzik eğitimine küçük yaşlarda başlayan Karaca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Profesyonel müzik kariyerine çeşitli orkestralarda vokalist olarak başlayan sanatçı, uzun yıllar Sezen Aksu'nun vokalistliğini yaptı. 2001 yılında yayımladığı ilk albümüyle solo kariyerine adım atan Işın Karaca, kısa sürede Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri oldu.

IŞIN KARACA KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1973 doğumlu olan Işın Karaca, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

IŞIN KARACA NERELİ?

Işın Karaca, İngiltere'nin Londra kentinde doğmuştur. Ancak ailesi Kıbrıs Türkü kökenlidir ve sanatçı uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta yaşamıştır. Bu nedenle Kıbrıs Türk sanatçıları arasında gösterilmektedir.

IŞIN KARACA EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Işın Karaca, daha önce iki kez evlilik yaptı. Sanatçının geçmişte yaptığı evlilikler boşanmayla sonuçlandı. Güncel olarak evli değildir ve bekârdır.

IŞIN KARACA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Işın Karaca'nın Mia adında bir kızı bulunmaktadır. Sanatçı, kızıyla ilgili paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmektedir.

IŞIN KARACA'NIN MÜZİK KARİYERİ

Pop ve arabesk başta olmak üzere farklı müzik türlerinde eserler seslendiren Işın Karaca, kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve single yayımladı. Güçlü sesiyle konserlerde büyük ilgi gören sanatçı, televizyon programlarında jüri üyeliği ve konuk sanatçı olarak da yer aldı.

IŞIN KARACA NEDEN GÜNDEMDE?

Işın Karaca, müzik çalışmaları, verdiği konserler, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla magazin ve müzik gündeminde yer almaya devam ediyor. Sanatçının yaşamı ve kariyeri hakkında bilgiler, özellikle televizyon programlarına katıldığı dönemlerde ve yeni projelerini duyurduğunda internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.