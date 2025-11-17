Futbol dünyasının genç yıldız adaylarından İsak Vural, yetenekleri ve hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Peki, İsveç doğumlu bu genç oyuncunun hikayesi ve kariyerinde neler yaşandı? İsak Vural ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor. İsak Vural kimdir? İsak Vural kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İSAK VURAL KİMDİR?

İsak Vural, 28 Mayıs 2006 doğumlu İsveç asıllı Türk futbolcudur. Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Vural, genç yaşına rağmen Avrupa ve Türkiye futbolunda dikkat çeken bir yetenek olarak öne çıkmaktadır. Hem İsveç hem de Türkiye kökenine sahip olan oyuncu, Türkiye U16 milli takımında forma giymiştir. Kariyerine Sant Cugat takımında başlamış, Hammarby ve Benfica altyapılarında gelişim göstermiştir. 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve A takımla antrenmanlara çıkarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

İSAK VURAL KAÇ YAŞINDA?

İsak Vural, 28 Mayıs 2006 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen Avrupa ve Türkiye futbolunda kayda değer tecrübeler edinmiştir.

İSAK VURAL NERELİ?

İsak Vural, İsveç'in başkenti Stockholm doğumludur. Ancak Türk kökenli bir aileye sahiptir ve Türkiye'yi de milli seviyede temsil etme hakkına sahiptir. Ayrıca Norveç için de oynama hakkı bulunmaktadır.

İSAK VURAL'IN KARİYERİ

İsak Vural futbol kariyerine Sant Cugat altyapısında başladıktan sonra 2013 yılında Hammarby'ye transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla Barcelona'nın dikkatini çekmiştir. Fakat oturma ve çalışma izni sorunları nedeniyle bu transfer gerçekleşmemiştir. 2018'de Portekiz'in Benfica kulübüne katılmış ve dört yıl boyunca altyapıda oynadıktan sonra 2022'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Aynı yıl 19 Nisan'da Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan gayriresmî maçta A takımla ilk maçına çıkmış ve Fenerbahçe'yi temsil eden en genç oyuncu unvanını kazanmıştır. 2023 yılında Hammarby'ye kiralık olarak dönen Vural, kısa süre içinde kalıcı transfer yaparak yeteneklerini Avrupa'da geliştirmeye devam etmektedir.