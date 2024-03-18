İsa Akgül kimdir? AK Parti Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül kaç yaşında, nereli?
İsa Akgül kimdir? AK Parti Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül, halk tarafından merak ediliyor. İsa Akgül'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler hakkındaki detaylar kamuoyu tarafından sorgulanıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül oldu. Peki, İsa Akgül kimdir? AK Parti Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül kaç yaşında, nereli?
İSA AKGÜL KİMDİR?
- İsa AKGÜL , 1975 yılında Akkise mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akkisede tamamladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita Ve Kadastro bölümünü , 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Akgül , 2011 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı ve 2013 yılında yüksek lisansını tamamladı.
- 1996 yılında özel sektörde haritacı olarak çalıştı 1996 yılında Refah Partisi Meram İlçe Gençlik Kollarında ,1997 yılında ise Konya İl Gençlik Kollarında görev yapan Akgül , 1997 yılında Memur olarak Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde göreve başladı.
- 2002 yılında Kamulaştırma Büro Şefi oldu. 2011 yılında çalıştığı birimin başına Emlak Ve İstimlak Müdürü olarak atandı. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulundan Gayrı Menkul Değerleme Uzmanlığı lisansı alan Akgül ,2012 yılında Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vekaleten atandı. Aynı zamanda Şehri Meram Konut yapı Kooperatifi Başkanlığı yürütmektedir.
- 2014 ve 2019 yerel seçimlerde AK Partiden Ahırlı Belediye Başkanı seçildi.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.