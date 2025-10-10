Irmak Ünal kansere mi yakalandı? Irmak Ünal ne kanseri?

Bir dönemin ekranlarının aranan yüzlerinden biri olan Irmak Ünal, bir süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyordu. Ancak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Takipçileriyle geçirdiği sağlık sürecini paylaşan Ünal, kendisiyle ilgili merak edilen sorulara da yanıt vermiş oldu. Peki, Irmak Ünal kansere mi yakalandı? Irmak Ünal hangi kanser türüyle mücadele ediyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

IRMAK ÜNAL KANSER Mİ?

Irmak Ünal yaklaşık on aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı. Bu zamana kadar sağlık durumunu kamuoyuyla paylaşmayan Ünal, ilk kez yaşadığı zorlu süreci ve hislerini açık yüreklilikle dile getirdi. Yeni yılın ilk günü aldığı tanıyla hayatının seyrinin değiştiğini belirten Ünal, bu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal olarak ciddi sınavlardan geçtiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabında "İşte buradayım; kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar… Yeni bir gün, yeni bir ben." sözleriyle yaptığı açıklama, yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlatırken aynı zamanda hayata tutunma azmini de gözler önüne serdi.

IRMAK ÜNAL NE KANSER?

Irmak Ünal, meme kanseri teşhisiyle tedavi süreci geçirdiğini duyurdu. Açıklamasında, bu tanıyı aldığı anın yeni yılın ilk gününe denk geldiğini söyleyen Ünal, meme kanserinin hem fiziksel hem de duygusal anlamda dönüştürücü bir süreç olduğunu vurguladı.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, "Erken teşhis hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güçtür." diyen Ünal, bu süreçte doktorlarına, ailesine ve yakın çevresine duyduğu minneti dile getirdi.

Şu anda tedavi sürecini geride bıraktığı ve sağlık durumu iyiye gittiği düşünülen Ünal, kamuoyundan da büyük destek gördü. Paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve destek mesajlarıyla karşılandı.





IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Sanatçı bir aileden gelen Ünal'ın babası usta tiyatrocu Cihan Ünal, annesi ise eski manken Sabiha Tarhan'dır. Babasının, sinema sanatçısı Türkan Şoray ile yaptığı evlilikten olan Yağmur Ünal ise ünlü oyuncunun üvey kız kardeşidir.

Irmak Ünal, ilkokul ve ortaöğretimini Ankara'daki Yükseliş Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında medya alanına ilgi duyan Ünal, Radyo Bilkent'in kuruluşuna katkı sağlamış ve daha sonra profesyonel radyoculuk yaparak Radyo Mydonose'ta kendi programlarını sunmuştur.

Eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Ünal, 1998 yılında San Francisco'daki Academy of Art University'de Sinema ve Televizyon eğitimi almış ve 2002 yılında mezun olmuştur. Sanat hayatı, tiyatro, televizyon dizileri, sinema filmleri ve sunuculukla çeşitlenerek devam etmiştir.

IRMAK ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 doğumludur. Ekim 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Şubat 2026'da 49 yaşına girecektir.