İrlanda, İsrail'in katılımı nedeniyle 2027 Eurovision'ı boykot edecek

İrlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RTÉ, İsrail'in yarışmadaki varlığını gerekçe göstererek 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı ikinci kez boykot edeceğini açıkladı.

"Gazze'deki insani kriz" gerekçe gösterildi

RTÉ, Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmaya sanatçı göndermeyeceğini ve yarışmayı yayınlamayacağını duyurdu. Kuruluş bu kararı, " Gazze'de devam eden korkunç can kayıpları ve sivillerin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz" ile gerekçelendirdi.

Boykot eden ülke sayısı artıyor

İrlanda, bu yıl da Hollanda, İzlanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto etmek için yarışmayı boykot eden beş ülkeden biri olmuştu. Eurovision Direktörü Martin Green, RTÉ'nin kararına üzüldüklerini ancak karara saygı duyduklarını belirterek, kuruluşu gelecekte yeniden yarışmada görmeyi umduklarını söyledi.

Hollanda'nın yayın kuruluşu AVROTROS da geçen ay 2027 yarışmasını boykot edeceğini açıklamış, Eurovision'ı "bölünme platformu" olarak nitelendirmişti.

Yarışmanın geleceği tartışılıyor

2027 yarışması, 2026'da "Bangaranga" şarkısıyla birinci olan Bulgar şarkıcı Dara'nın ardından Mayıs ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenecek. 1956'da Avrupa'yı savaş sonrası birleştirme amacıyla kurulan yarışmaya İsrail 1973'ten bu yana katılıyor. Ancak Netanyahu hükümetinin Gazze'deki savaştaki tutumu nedeniyle İsrail'in yarışmadan çıkarılması yönündeki çağrılar giderek artıyor. 2024 Malmö, 2025 Basel ve bu yılki Viyana yarışmalarında da İsrail'in katılımına karşı Filistin yanlısı protestolar düzenlenmişti.