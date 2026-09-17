Haberler

İrlanda, İsrail'in katılımı nedeniyle 2027 Eurovision'ı boykot edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrlanda, İsrail'in katılımı nedeniyle 2027 Eurovision'ı boykot edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda, Gazze'deki insani krizi gerekçe göstererek 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot edecek. Boykot eden ülke sayısı artarken, yarışmanın geleceği tartışılıyor.

İrlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RTÉ, İsrail'in yarışmadaki varlığını gerekçe göstererek 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı ikinci kez boykot edeceğini açıkladı.

"Gazze'deki insani kriz" gerekçe gösterildi

RTÉ, Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmaya sanatçı göndermeyeceğini ve yarışmayı yayınlamayacağını duyurdu. Kuruluş bu kararı, " Gazze'de devam eden korkunç can kayıpları ve sivillerin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz" ile gerekçelendirdi.

Boykot eden ülke sayısı artıyor

İrlanda, bu yıl da Hollanda, İzlanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto etmek için yarışmayı boykot eden beş ülkeden biri olmuştu. Eurovision Direktörü Martin Green, RTÉ'nin kararına üzüldüklerini ancak karara saygı duyduklarını belirterek, kuruluşu gelecekte yeniden yarışmada görmeyi umduklarını söyledi.

Hollanda'nın yayın kuruluşu AVROTROS da geçen ay 2027 yarışmasını boykot edeceğini açıklamış, Eurovision'ı "bölünme platformu" olarak nitelendirmişti.

Yarışmanın geleceği tartışılıyor

2027 yarışması, 2026'da "Bangaranga" şarkısıyla birinci olan Bulgar şarkıcı Dara'nın ardından Mayıs ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenecek. 1956'da Avrupa'yı savaş sonrası birleştirme amacıyla kurulan yarışmaya İsrail 1973'ten bu yana katılıyor. Ancak Netanyahu hükümetinin Gazze'deki savaştaki tutumu nedeniyle İsrail'in yarışmadan çıkarılması yönündeki çağrılar giderek artıyor. 2024 Malmö, 2025 Basel ve bu yılki Viyana yarışmalarında da İsrail'in katılımına karşı Filistin yanlısı protestolar düzenlenmişti.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber, altında tüm hesapları değiştirdi
Bıçaklanan Yeni Partili vekil ifade verdi! Saldırının perde arkasını tek tek anlattı

Saldırının perde arkasını tek tek anlattı! Bakın ne için bıçaklanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Sürpriz atama! İşte derbinin hakemi

THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı

Bilal Erdoğan'ı heyecan sardı: Onu İstanbul'da izlemek güzel olacak
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi