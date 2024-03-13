İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli?
İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras nereli? Detaylar haberimizdedir…
İRFAN NORAS KİMDİR?
İrfan Noras, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.