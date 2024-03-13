Üye Girişi
Haberler

İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli?

İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras nereli? Detaylar haberimizdedir…

İRFAN NORAS KİMDİR?

İrfan Noras, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gelecek Partisi Altınekin Konya Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Yahya Akbaş kimdir? Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir adayı Serhat Dicle İnan kimdir? DEM Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Suruç adayı Ayten Kaya kimdir? Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Koman kimdir? AK Parti Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman kaç yaşında, nereli? Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir? Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir? İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? Malik Ercan kimdir? CHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir? Süleyman Aksoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title