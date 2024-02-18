İrfan Değirmenci nereden aday? Sorusu, son zamanlarda sevenleri ve takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konular arasında yer alıyordu. İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi yer alacağı partiyi merak etmekte olan kişiler araştırmalarını sürdürmekte. Peki, İrfan Değirmenci nereden aday? İrfan Değirmenci hangi partiden, nerenin adayı oldu 2024?

İRFAN DEĞİRMENCİ NEREDEN ADAY 2024?

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Ankara Çankaya ilçesi için belediye başkan adayı oldu. TİP, sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu. Öte yandan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce de Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

İRFAN DEĞİRMENCİ HANGİ PARTİDEN ADAY?

İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi TİP'in, Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkan adayı oldu. TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Antalya'lıdır. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmadan sonra Ali Kırca tarafından stajyer olarak çağırıldı. ATV'de staj yaptı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. Bundan sonra genellikle siyaset haberleri yapılan Ankara'da yaşam haberleri yapmaya başladı. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti.

2007'de Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Şu anda Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır. Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk'tür. Kemal Burak ve Türkan Eda adında iki yeğeni vardır.