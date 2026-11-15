Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İrem Derici'den evlilik sorusuna yanıt: Kasa bomboş, paramız kalmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrem Derici'den evlilik sorusuna yanıt: Kasa bomboş, paramız kalmadı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik planları sorulunca ev tadilatına bütün yaz kazandığını harcadığını ve bütçelerinin tükendiğini söyledi.

Şarkıcı İrem Derici, nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile ne zaman evleneceklerine ilişkin soruya, ev tadilatı nedeniyle bütçelerinin tükendiğini söyleyerek yanıt verdi. Derici, "Paramız kalmadı!" dedi.

Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan sanatçı, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ün aktardığına göre Derici'ye nişanlısıyla evlilik planları soruldu.

Yaz boyunca kazandıklarını evine harcadığını anlatan Derici, "Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, gündemdeki yapay zekâ tartışmasına ilişkin görüşünü de paylaştı. Derici, "Yapay zekâ bize yeni bir şey vermiyor. Elimizde olanları hızlıca hizmet olarak veriyor" diye konuştu.

Derici, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya'yı da övdü: "Oyunculuğuna zaten bayılıyordum. Ama oradaki duruşu, kendine güveni çok başka bir şey... Hayran kaldım."

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
Haberler.com
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı
İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

İdo'dan aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum
Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
2 katlı binanın çökme anı kamerada! Toz bulutu bir anda etrafı kapladı

Faciaya ramak kalmıştı! O anlar saniye saniye kamerada
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu23

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı40

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı