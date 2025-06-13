İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İran tarafından gönderilen İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti. Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti. Bu durum, "İran İsrail olayı nedir?" sorusunun cevabını arayanlar için önemli bir gelişme oldu. Peki, İran İsrail olayı nedir? SON DAKİKA!

YÜKSELEN ASLAN OPERASYONU

13 Haziran 2025 tarihinde İsrail, "Yükselen Aslan" kod adlı büyük çaplı bir askeri operasyon başlatarak İran'ın nükleer tesislerini ve askeri altyapısını hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri, Natanz nükleer tesisi de dahil olmak üzere İran genelinde birçok noktaya saldırı düzenledi. Bu operasyon, İran'ın nükleer programını engelleme amacı taşıyordu.

Saldırılar sonucunda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yanı sıra önde gelen nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran, bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e yönelik 100'den fazla İHA fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, bu saldırıyı püskürtmek için savunma sistemlerini devreye soktu.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Natanz nükleer tesisine yönelik saldırılar, uluslararası toplumda büyük endişe yarattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), saldırıların nükleer program üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere acil toplantı düzenledi. Bu gelişmeler, Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgasının habercisi olabilir.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonun İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Netanyahu, İsrail'in güvenliği için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor.

Uluslararası toplum, tarafları itidale çağırarak gerilimin tırmanmaması için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Ancak her iki tarafın da sert açıklamaları, yakın gelecekte yeni çatışmaların yaşanabileceği endişesini artırıyor.