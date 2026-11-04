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İran'ın Erzurum Başkonsolosu Mohajeri, Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat'ı ziyaret etti

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İran'ın Erzurum Başkonsolosu Mohajeri, Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat'ı ziyaret etti
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İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Javad Mohajeri, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; Kaymakam Ayvat ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Mohajeri'ye teşekkür etti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Javad Mohajeri, Doğubayazıt Kaymakamı ve Gürbulak Sınır Mülki İdare Amiri Mustafa Ayvat’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Başkonsolos Javad Mohajeri ile Kaymakam Mustafa Ayvat arasında bir süre görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Mustafa Ayvat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Javad Mohajeri’ye nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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