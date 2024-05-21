İran helikopter kazasında kimler öldü? İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölen liderler kim?

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İRAN HELİKOPTER KAZASINDA KİMLER ÖLDÜ?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zorlaştırırken, Akıncı İHA'nın da katılımıyla 15 saat süren aramaların ardından helikopterin enkazı tespit edildi. Görevlilerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da dahil olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İRAN CUMHURBAŞKANI HELİKOPTER KAZASINDA ÖLEN LİDERLER KİM?