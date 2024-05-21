Üye Girişi
Haberler

İran helikopter kazasında kimler öldü? İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölen liderler kim?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran helikopter kazasında kimler öldü? İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölen liderler kim? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kazada diğer liderler merak ediliyor. Peki, İran helikopter kazasında kimler öldü? İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölen liderler kim?

İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında vefat etmesi uluslararası alanda geniş yankı buldu. İran helikopter kazasında kimler öldü? İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölen liderler kim? soruları gündeme geliyor. Helikopter kazasında ölen liderler kimler?

İRAN HELİKOPTER KAZASINDA KİMLER ÖLDÜ?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zorlaştırırken, Akıncı İHA'nın da katılımıyla 15 saat süren aramaların ardından helikopterin enkazı tespit edildi. Görevlilerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da dahil olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İran helikopter kazasında kimler öldü? İran cumhurbaşkanı helikopter kazasında ölen liderler kim?

İRAN CUMHURBAŞKANI HELİKOPTER KAZASINDA ÖLEN LİDERLER KİM?

  • İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
  • Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti
  • Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hüseyin Emir Abdullahiyan İbrahim Reisi Helikopter İran Gündem Politika Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title