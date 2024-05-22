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İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur?

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında vefat etmenin ardından İran'da seçimler ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. Peki, İran'da seçimler ne zaman olacak?

İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? Dünya gündemini sarsan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeler hala konuşulmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ardından İran'da seçimlerin ne zaman, nasıl olacağı gündeme geliyor. İran'da cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?

İRAN'DA SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK 2024?

İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine de yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi. İran dini lideri Ali Hamaney, Reisi'nin yardımcısı Muhammed Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceği mesajını verdi. Reisi'nin yerine seçilecek olan yeni cumhurbaşkanının ülkeyi 4 yıl boyunca yönetmesi bekleniyor.

İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur?

İRAN'DA SEÇİMLER NASIL OLACAK?

İran'da seçimler, İslam Cumhuriyeti'nin siyasi sisteminin önemli bir parçasıdır ve birkaç aşamada gerçekleşir:

  • Adaylık Süreci:

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunan kişiler, adaylıklarının geçerli olması için Anayasayı Koruyucular Konseyi (Muhafızlar Konseyi) tarafından onaylanmalıdır. Konsey, adayların İslami değerlere, Anayasaya ve devrim ilkelerine uygunluğunu denetler.

Onaylanan adaylar, kampanyalarına başlar ve halka kendilerini tanıtarak seçim vaatlerini açıklarlar. Seçim kampanyaları boyunca çeşitli medya araçları, mitingler ve halk toplantıları kullanılır.

  • Seçim Günü:

Seçim günü, halk sandık başına gider ve oylarını kullanır. İran'da oy kullanma yaşı 18'dir. Seçmenler, kimlik belgelerini göstererek oylarını kullanırlar ve doğum belgelerine oy kullandıklarını belirten bir damga basılır.

  • Seçim Sonuçlarının Açıklanması:

Oyların sayımının ardından, sonuçlar açıklanır. Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için geçerli oyların %50'sinden fazlasını alması gerekmektedir. Eğer hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, en çok oy alan iki aday arasında bir sonraki Cuma günü ikinci tur seçim yapılır.

  • Seçim Sonrası Onay:

Seçimi kazanan adayın cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Dini Lider (Rehber) tarafından imzalanmalıdır. Eğer Dini Lider, kararnamenin imzalanmasını reddederse, seçilmiş cumhurbaşkanı görevine başlayamaz. Ancak, bugüne kadar Dini Liderler tüm seçilmiş başkanların kararnamesini imzalamıştır.

  • Göreve Başlama:

Kararnamenin imzalanmasının ardından, yeni cumhurbaşkanı resmi bir yemin töreni ile göreve başlar. Bu törende, cumhurbaşkanı resmi dini (İslam'ı), Anayasayı ve İran İslam Cumhuriyeti'ni koruyacağına ve kendini ulusun, halkın ve dinin hizmetine adayacağına dair yemin eder.

İran'da seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri dışında, parlamento (İslami Danışma Meclisi) ve Uzmanlar Meclisi seçimlerini de kapsar. Bu seçimler de benzer şekilde adaylık süreci, kampanya, oy kullanma ve sonuçların açıklanması aşamalarını içerir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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