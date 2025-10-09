İpek Özkal Sayan kimdir? İpek Özkal Sayan kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

Türkiye siyaset sahnesinde ve akademide adından sıkça söz ettiren İpek Özkal Sayan, hem bilim dünyasında hem de siyasi arenada önemli bir konuma sahip. Ankara doğumlu olan Özkal Sayan, Ankara Üniversitesi'nde aldığı kapsamlı eğitimle akademik kariyerini inşa ederken, Memleket Partisi'nde üst düzey görevlerle siyasi yolculuğunu sürdürüyor. İpek Özkal Sayan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR?

İpek Özkal Sayan, Türk siyasetçi ve akademisyen olarak tanınmaktadır. Ankara'da doğmuş ve eğitim hayatını Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Akademik kariyerine aynı fakültede profesör olarak devam etmekte ve özellikle kamu personel sistemi üzerine uzmanlaşmıştır. Siyasi alanda ise Memleket Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olarak aktif rol almaktadır. Parti içinde Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, aynı zamanda partinin sözcülüğünü de üstlenmiştir. 2023 Genel Seçimleri'nde Ankara 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak halkın karşısına çıkmıştır.

İPEK ÖZKAL SAYANKAÇ YAŞINDA?

İpek Özkal Sayan'ın doğum yılına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, akademik ve siyasi kariyerinin derinliği göz önünde bulundurulduğunda, muhtemelen 40'lı yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

İPEK ÖZKAL SAYANNERELİ?

İpek Özkal Sayan Ankara doğumludur. Eğitim hayatını da Ankara'da tamamlamış olması, köklerinin ve kariyerinin başkentte şekillendiğini göstermektedir. Hem akademik hem de siyasi faaliyetlerini Ankara merkezli yürütmektedir.

İPEK ÖZKAL SAYAN'INKARİYER

İpek Özkal Sayan, akademisyenlik alanında önemli bir kariyere sahiptir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör olarak görev yapmakta ve "Türkiye'de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi" konulu doktora çalışması ile uzmanlık kazanmıştır.

Akademik kariyerinin yanı sıra siyasette de aktif bir figürdür. Memleket Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer almakla kalmayıp, partide Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca partinin resmi sözcüsü olarak da görev yapmaktadır.

2023 seçimlerinde Ankara'dan milletvekili adayı olarak seçimlere katılmıştır. Eşi Sinan Sayan ise uzun yıllar farklı sektörlerde çalışmış, şu anda Kolin İnşaat'ta görev almaktadır. İpek Özkal Sayan, eşinin üst düzey yönetici olmadığını vurgulamaktadır. Bu yönleriyle hem akademi hem de siyaset dünyasında etkin bir rol oynamaktadır.