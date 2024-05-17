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İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 #128226 Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

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İOKBS 2024 Bursluluk sınavı sonuçlarına dair merak edilenler gündemde. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bursluluk sınavı sonuçları merak ediliyor. Sınav sonuçlarına nasıl ve nereden ulaşılabileceği konusu gündemde.

Bursluluk Sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Nisan ayında gerçekleştirilen 2024 Bursluluk Sınavı'nın sonuçlarının takvime göre bugün açıklanması bekleniyor. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MEB BURSLULUK SINAVI NEDİR?

MEB Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs imkanı sunan bir sınavdır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olan bu sınav, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin maddi destek almasını amaçlar.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2024 #128226 Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Burs Gündem Eğitim Haberler

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