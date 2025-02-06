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İntihar etmek günah mı, büyük günahlardan mı?

İntihar etmek günah mı, büyük günahlardan mı?
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İntihar, hem dini hem de toplumsal açıdan büyük bir tartışma konusudur. İnsan hayatına son vermek, İslam dininde büyük günahlardan biri olarak kabul edilir. Peki, İntihar etmek günah mı, büyük günahlardan mı?

İntihar sadece bireyi değil, aynı zamanda ailesini ve toplumunu derinden etkileyen bir olaydır. Bir kişinin hayatına son vermesi, geride kalan yakınlarında derin bir travma ve üzüntü yaratır. Ayrıca, intihar vakalarının artışı, toplumun psikolojik sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturur. İntihar etmek günah mı, büyük günahlardan mı?

ÇÖZÜM YOLLARI VE DESTEK MEKANİZMALARI

İntiharı önlemek için psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar yaşayan bireyler için uzman desteği almak önemlidir. Ayrıca, toplumda empati ve dayanışma bilinci geliştirilerek, intiharın önüne geçilebilir.

Sonuç olarak, intihar hem dini hem de insani açıdan yanlış bir davranıştır. Bu konuda farkındalığın artırılması ve bireylerin desteklenmesi, intihar vakalarının önlenmesine katkı sağlayacaktır.

İNTİHAR ETMEK GÜNAH MI?

Can, Allah'ın kula verdiği bir emanettir. Başkasının canına kıymak nasıl günah ise kişinin kendi canına kıyması da aynı şekilde büyük bir günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s.) pek çok hadisinde intihar etmenin ne denli büyük bir günah olduğunu ve intihar edenin karşılaşacağı cezayı haber vermiştir. O, bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp intihar ederse, bu kimse cehennem ateşi içinde ebedî olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Her kim zehir yudumlar da kendisini öldürürse, o kimse de zehri elinde, cehennem ateşi içinde ebedî o zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini kesici ve delici bir aletle öldürürse, o da kullandığı aleti kendi karnına vurur ve yarar hâlde ebedî cehennem ateşinde kalacaktır." (Buhârî, Tıp, 56 [5778]). Hadiste, intihar eden kimsenin ahirette göreceği şiddetli ve kalıcı azabın kendi fiilinin sonucu olduğu etkileyici bir dille anlatılmaktadır.

İslâm âlimleri, hadisteki ebedî azap kaydının, intiharı helal sayarak kendi canına kıyanlar için söz konusu olduğunu veya uzun süreli azap anlamında mecazî bir ifade olduğunu belirtmişlerdir (Aynî,'Umde, 21/292).

Yüce Allah'ın emanet olarak lütfettiği hayatı O'nun razı olmadığı bir tarzda sonlandırma anlamına gelen intihar eyleminin salim akılla gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Ancak kişinin cinnet hâlinde iken canına kıymış olacağı varsayılarak bağışlanması için Allah'a dua edilir. Nitekim âlimler, "Her 'lâ ilahe illallah' diyenin cenaze namazını kılınız." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr, 12/447[13622]) hadisinin genel anlamından hareketle, kelime-i şehâdet getiren herkesin cenaze namazının kılınacağını söylemişlerdir (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/508; Nevevî, el-Mecmû', 5/211; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/239).

İntihar etmek günah mı, büyük günahlardan mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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