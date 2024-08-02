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Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi?

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Instagram erişim engeli sürüyor. Instagram kullanıcıları İnstagram niye kapatıldı, neden engellendi merak ediyor. Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında neden erişim engeli geldiğine dair açıklama yapıldı. Instagram'ın neden kapatıldığı belli oldu. Peki, Instagram neden kapatıldı, erişim engeli neden geldi? İşte Instagram neden açılmıyor? Yanıtı...

Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? Instagram erişim engeli sürüyor. Instagram kullanıcıları İnstagram niye kapatıldı, neden engellendi merak ediyor. Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında neden erişim engeli geldiğine dair açıklama yapıldı. Instagram'ın neden kapatıldığı belli oldu. Peki, Instagram neden kapatıldı, erişim engeli neden geldi? İşte Instagram neden açılmıyor? Yanıtı haberimizde...

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI, NİYE ENGELLENDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı.

KARAR SİTE SORGULAMA MENÜSÜNDE

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi?

FAHRETTİN ALTUN SİNYALİ VERMİŞTİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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