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Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi?

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Instagram neden erişime kapatıldı? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram neden açılmıyor, neden engellendi? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'ın neden engellendiği gündemde merak edilen konulardan biri. Peki Instagram neden kapatıldı?

Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram'a neden girilmiyor, sebebi ne? BTK'dan gelen Instagram erişim engeli ile kullanıcıların merakla araştırdığı konu haline gelen Instagram neden kapatıldı, neden kısıtlandı soruları ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi?

Betül Cirit
Betül Cirit
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