INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? Instagram'a ne oldu?
Sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkat çekmişti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gerekçesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Hamas lideri Haniye'nin ölümü sonrası yayımladığı taziye mesajlarının Instagram tarafından engellenmesi olarak belirtiliyor. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında bu karar yer aldı. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram'a ne oldu?
INSTAGRAM'A NE OLDU?
İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.