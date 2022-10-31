Herkesin kullanıcısı olduğu İnstagram hesabında 31 Ekim günü sistemsel sorunlar meydana gelmesinin ardından kullanıcılar arama motorlarında İnstagram hesap askıya alındı ne demek? sorusunu araştırdı. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "hesabınız askıya alındı." bildirimi ile karşılaşınca İnstagram hesap askıya alındı ne demek? sorusunu araştırdı. Peki, İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagram hesabı askıya alındı sorunu! 31 Ekim İnstagram hesabım kapatıldı!

İnstagram hesap askıya alındı ne demek? sorusu araştırılıyor. 31 Ekim günü sistemsel sorunlar meydana gelmesinin ardından kullanıcılar arama motorlarında İnstagram hesap askıya alındı ne demek? sorusunu araştırdı. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "hesabınız askıya alındı." bildirimi ile karşılaşınca İnstagram hesap askıya alındı ne demek? sorusunu araştırdı. Peki, İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagram hesabı askıya alındı sorunu! 31 Ekim İnstagram hesabım kapatıldı!

İNSTAGRAM HESAP ASKIYA ALINDI NE DEMEK?

İnstagram uygulamasında 31 Ekim günü sistemsel arıza yaşanması sebebiyle kullanıcılar "hesap askıya alındı." bilgisini aldı. İnstagram'dan henüz bir açıklama gelmemekle beraber teknik bir problemden kaynaklı olduğu düşünülüyor.