Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? 4 Ağustos Instagram düzeldi mi?

Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram düzeldi mi? Instagram'a erişim engeli getirdi. Milyonlarca kullanıcı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkar? 4 Ağustos İnstagram düzeldi mi? merak ediyor. İşte detaylar!

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi."

4 AĞUSTOS ISTAGRAM AÇILIYOR MU?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.