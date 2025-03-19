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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi?
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19 Mart 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla, Instagram kullanıcıları platforma erişimde sorunlar yaşamaya başladı. Kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" ve "Instagram'a erişim engeli mi getirildi?" sorularını sıklıkla dile getiriyor.

Sabah saat 06.00'dan itibaren, Instagram'da akış yenileme, profil yükleme ve hikâye paylaşımı gibi temel işlevlerde aksamalar meydana geldi. Bu durum, "Instagram neden açılmıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Kullanıcılar, Instagram'a erişim sorunu yaşarken, platformun çöküp çökmediği veya erişim engeli olup olmadığı konusunda bilgi arayışına girdiler. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve X platformlarına erişim engeli getirildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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