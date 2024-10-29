INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim)

Sosyal medya devi Instagram'da dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Pek çok kullanıcı, platforma giriş yapmakta güçlük çektiklerini ve gönderilere erişemediklerini belirtiyor. Anlık mesajlar yüklenmezken, profillere giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar hata mesajları ile karşılaşıyor. Bu durum, Instagram'ın teknik bir sorun nedeniyle çöktüğüne dair iddiaları gündeme taşıdı ve kullanıcılar sorunun kaynağını ve ne zaman giderileceğini merak etmeye başladı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Konu hakkında Instagram'dan resmi bir açıklama beklenirken, sosyal medya kullanıcıları Twitter gibi diğer platformlarda Instagram'a erişimde yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor. Hashtag'ler hızla popüler hale gelirken, birçok kişi durumun küresel mi yoksa bölgesel bir sorun mu olduğunu tartışıyor. Teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarına başladığı tahmin ediliyor ancak erişim sıkıntısının ne kadar süreceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.