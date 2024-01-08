İnstagram çöktü mü? 8 Ocak İnstagram sorun ne, neden açılmıyor?

İnstagram çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı sorgulatılıyor. En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'da yaşanan sorunun nedeni merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 8 Ocak İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram kullanıcıları tarafından uygulamada sorun meydana geldiği bildirildi. Son 24 saat içerisinde bildirilen kesintilere göre İnstagram'a girişte sıkıntılar yaşanmaktadır. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmemiştir.