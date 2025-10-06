Instagram çöktü mü? 6 Ekim Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

6 Ekim Pazartesi sabahı, milyonlarca kullanıcı "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Hem mobil hem de masaüstü platformlarda yaşanan erişim sorunları, "Instagram neden açılmıyor?" aramalarını Google'ın en çok sorgulananları arasına soktu. Kullanıcılar, yaşanan kesintinin nedenini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

6 Ekim 2025 tarihinde Instagram'da yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili uluslararası dijital servis takip platformlarından açıklamalar geldi. Yapılan incelemelerde, platformun sunucularında küresel çapta bir arıza veya genel kesinti olmadığı belirtildi. Kullanıcıların yaşadığı problemler, büyük ölçüde bölgesel internet trafiği yoğunluğu ve geçici teknik aksaklıklardan kaynaklandı.

Özellikle büyük şehirlerdeki veri yoğunluğu, kısa süreli bağlantı problemlerine yol açtı. Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde görülen benzer sorunlara kıyasla, 6 Ekim'deki erişim problemi daha sınırlı sayıda kullanıcıyı etkiledi. Teknik ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sorun kısa zamanda giderildi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, milyarlarca kullanıcısına dünya genelinde hizmet verirken zaman zaman teknik aksaklıklarla gündeme geliyor. 6 Ekim Pazartesi sabahı bazı kullanıcılar, uygulamaya erişimde güçlük çekti; içeriklerin yenilenmemesi ve hikâyelere erişim sorunları yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından Instagram'ın teknik ekibi harekete geçti. Şirket, kullanıcı deneyimini hızlıca eski haline getirmek için sorunları tespit edip çözüm sürecini hızlandırdığı açıklandı.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan erişim sorunları sonrası pek çok kullanıcı, platforma neden ulaşamadığını merak etmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilk incelemeler problemin geniş çaplı bir sistem arızasından çok, kullanıcı kaynaklı teknik aksaklıklardan kaynaklandığını işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür sorunların genellikle internet bağlantısı kopmaları, hatalı DNS ayarları veya cihazlarda biriken önbellek nedeniyle ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Instagram'ın teknik ekipleri ise altyapı kaynaklı olası sorunları da göz önünde bulundurarak araştırmalarını sürdürüyor. Kesin nedenle ilgili açıklamaların yakında yapılması bekleniyor.