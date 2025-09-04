"Instagram çöktü mü?" sorusunun yanı sıra, "4 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlarda yaşadıkları erişim problemlerinin sebebini öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor. Instagram çöktü mü? 4 Eylül Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelindeki uygulama izleme servisleri, 4 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında büyük bir kesinti yaşanmadığını bildirdi. Daha önce, özellikle 14 ve 20 Temmuz tarihlerinde kısa süreli erişim problemleri rapor edilmişti, ancak 4 Eylül'de böyle yaygın bir sorun yaşanmadı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, milyonlarca kullanıcının haberleri takip ettiği, içerik paylaştığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman teknik aksaklıklar nedeniyle erişim sorunları yaşanabilmekte ve bu durum kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasını ya da içerik paylaşmasını zorlaştırabilmektedir. 4 Eylül Perşembe günü de benzer bir erişim problemi yaşandığı düşünülmekte olup, sorunun kaynağına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan olası erişim problemleri sonrası birçok kullanıcı platforma neden giriş yapamadığını merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanabileceği gibi, daha geniş çaplı teknik bir arızadan da kaynaklanma ihtimali bulunuyor. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ve mevcut verilere göre, 4 Eylül Perşembe itibarıyla genel bir sistem sorunu tespit edilmedi.