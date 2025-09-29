"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, 29 Eylül Pazartesi günü "Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü platformlarda yaşanan erişim sorunlarının nedenlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili en güncel detaylar haberimizin devamında sizlerle. Instagram çöktü mü? 29 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde dijital servis izleme platformları, 29 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında büyük çaplı bir arıza yaşanmadığını duyurdu. Kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının çoğunlukla bölgesel ve geçici teknik aksaklıklardan kaynaklandığı belirtildi. Özellikle büyük şehirlerde yoğun veri trafiğinin kısa süreli bağlantı kesintilerine neden olduğu vurgulandı.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde benzer erişim problemleri yaşanmış ve bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak 29 Eylül'deki kesinti, önceki aksaklıklara göre daha az kullanıcıyı etkileyen ve hızlıca çözülen bir durum olarak kayıtlara geçti.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, dünya çapında milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı ve iletişim kurduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman teknik sorunlar nedeniyle kısa süreli erişim problemleri yaşanabilmektedir. 29 Eylül Pazartesi günü de benzer aksaklıklar rapor edilmiş olup, Instagram teknik ekibi sorunu çözmek için çalışmalarını devam ettirmektedir.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan erişim problemlerinin ardından kullanıcılar, platforma neden erişim sağlayamadıklarını araştırmaya başladı. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ilk değerlendirmeler sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Teknik ekipler ise altyapı kaynaklı olası sorunları tespit etmek ve çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.