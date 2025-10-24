Haberler

Instagram çöktü mü? 24 Ekim Cuma Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 24 Ekim Cuma Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları platforma erişimde sorunlar yaşadı. Fotoğraf ve video yükleme işlemleri aksarken, içeriklerin açılmaması ve sayfa yenileme hataları da bildirildi. Peki, Instagram çöktü mü? 24 Ekim Cuma Instagram neden açılmıyor?

24 Ekim Cuma sabahı Instagram kullanıcıları platformda teknik aksaklıklarla karşılaştı. Erişim sorunları ve yavaşlamalar sosyal medyada hızla gündem olurken, birçok kişi içeriklerin yüklenmemesi ve sayfa yenileme hatalarını paylaştı. Sorunun nedenleri ve güncel durum haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

24 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla, Instagram kullanıcıları uygulamaya erişimde çeşitli sorunlarla karşılaştı. Birçok kişi, ana sayfanın yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve paylaşımların görünmemesi gibi problemler yaşadığını bildirdi. Bu aksaklıklar sosyal medyada hızla gündem olurken, "Instagram çöktü mü?" sorusu kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

Uluslararası dijital izleme servislerinden gelen verilere göre, yaşanan sorun küresel bir çökmeden ziyade belirli bölgelerdeki bağlantı problemlerinden kaynaklandı. Kullanıcıların büyük kısmı İstanbul ve çevresi başta olmak üzere bazı bölgelerde uygulamaya erişimde zorluk yaşadı.

Instagram çöktü mü? 24 Ekim Cuma Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

24 Ekim sabahından itibaren görülen sorunların, yoğun sunucu trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde artan veri trafiği, uygulamaya girişte gecikmelere yol açtı.

Kullanıcılar, hikayelere ulaşamama, içeriklerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi problemleri sosyal medya üzerinden sıkça paylaştı. Instagram'ın teknik ekipleri, durumu inceleyip sorunu çözmek için çalışmalar başlattığını açıkladı.

Instagram çöktü mü? 24 Ekim Cuma Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Bu kısa süreli erişim probleminin ardından en çok merak edilen konu, platformun ne zaman normale döneceği oldu. Uzmanlar, benzer aksaklıkların genellikle anlık yoğunluklar veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Instagram yetkilileri, yaşanan sorunun geçici olduğunu ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Kullanıcılara, uygulamayı güncellemek, cihazı yeniden başlatmak ve internet bağlantısını kontrol etmek gibi temel önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, platformun en kısa sürede tam kapasiteyle çalışması için süreci yakından takip ediyor.

