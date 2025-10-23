Haberler

Instagram çöktü mü? 23 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 23 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da Instagram kullanıcıları platformda sık sık erişim sorunlarıyla karşılaştı. Fotoğraf ve video yükleme işlemlerinde aksaklıklar yaşanırken, içeriklerin açılmaması ve sayfa yenileme hataları da rapor edildi. Peki, Instagram çöktü mü? 23 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?

23 Ekim Perşembe sabahı, Instagram kullanıcıları teknik sorunlarla karşılaştı. Platformdaki erişim problemleri ve yavaşlamalar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok kişi, içeriklerin yüklenmemesi ve sayfa yenileme hataları nedeniyle şikayetlerini paylaştı. Sorunun sebepleri ve son durumla ilgili detaylar haberimizin devamında.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

23 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla, Instagram kullanıcıları uygulamaya erişimde çeşitli sorunlarla karşılaştı. Birçok kişi, ana sayfanın yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve paylaşımların görünmemesi gibi problemler yaşandığını bildirdi. Bu aksaklıklar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve "Instagram çöktü mü?" sorusu kısa sürede gündeme oturdu.

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan verilere göre, yaşanan sorun küresel bir çökmeden ziyade, belirli bölgelerde yaşanan bağlantı problemleri olarak değerlendirildi. Kullanıcıların büyük bir kısmı İstanbul ve çevresi başta olmak üzere bazı bölgelerde uygulamaya erişimde zorluk çekti.

Instagram çöktü mü? 23 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

23 Ekim sabahından itibaren görülen sorunların, yoğun sunucu trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde artan veri trafiği, uygulamaya girişte gecikmelere neden oldu.

Kullanıcılar, hikayelere ulaşamama, içeriklerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi sorunları sosyal medya üzerinden sıkça dile getirdi. Instagram'ın teknik ekipleri ise durumu inceleyip müdahale başlattıklarını açıkladı.

Instagram çöktü mü? 23 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Bu kısa süreli erişim probleminin ardından en çok merak edilen konu, platformun ne zaman normale döneceği oldu. Uzmanlar, bu tür sorunların genellikle anlık yoğunluklar ya da bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Instagram yetkilileri, yaşanan aksaklığın geçici olduğunu ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kullanıcılara, uygulamayı güncellemek, cihazı yeniden başlatmak ve internet bağlantısını kontrol etmek gibi temel önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, platformun en kısa sürede tam kapasiteyle çalışması için süreci yakından takip ediyor.

