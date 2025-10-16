İnstagram çöktü mü? 16 Ekim Perşembe İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'a erişim engeli mi geldi?

16 Ekim Perşembe sabahı Instagram'da yaşanan erişim sorunları, milyonlarca kullanıcıyı harekete geçirdi. Uygulamaya giremeyen ya da içerikleri görüntüleyemeyen kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Mobil ve masaüstü sürümlerde yaşanan aksaklıklar, arama motorlarında "Instagram neden açılmıyor?" sorgusunun hızla artmasına yol açtı. Detaylar haberimizde...

İNSATGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

16 Ekim sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı Instagram'a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Kullanıcılar özellikle uygulamaya giriş yapamama, gönderi akışının yenilenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve mesaj kutusuna erişememe gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. Erişim problemi bir anda yaygınlaşınca, sosyal medya platformlarında "Instagram çöktü mü?" sorusu gündeme oturdu.

Kesintiyle ilgili bildirimler, kısa sürede Downdetector gibi platformlara yansıdı ve kullanıcı raporlarında ciddi bir artış gözlendi. Ancak bu durumun tüm kullanıcıları kapsayan genel bir çökme mi yoksa sınırlı bölgesel bir kesinti mi olduğu netlik kazanmadan önce, sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram'ın açılmamasının nedeni şu an için kesin olarak açıklanmış değil. Ancak yaşanan sorunların teknik bir altyapı probleminden ya da platformun gerçekleştirdiği olası bir güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor. Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sorunun teknik bir kesinti mi yoksa geçici bir bağlantı hatası mı olduğu zamanla netleşecek. Kullanıcılar ise ana sayfaya ulaşamama, içeriklerin yüklenmemesi ve uygulamanın genel olarak donması gibi problemleri yaşamaya devam ediyor.

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Hayır, şu an için Instagram'a resmi bir erişim engeli (yasaklama, kısıtlama veya BTK müdahalesi gibi) söz konusu değil. Yaşanan problem, bölgesel bir teknik aksaklık olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelinde değil, özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi bazı büyük şehirlerde kullanıcılar bu sorunları daha yoğun şekilde bildiriyor.

Bu nedenle Instagram'a erişim engelinden ziyade, belirli bölgelerde yaşanan teknik sıkıntılar veya sunucu kaynaklı geçici problemler olduğu düşünülüyor. Meta'dan yapılacak resmi açıklama, bu konuda netlik kazandıracaktır. Şimdilik kullanıcıların ara ara uygulamayı kapatıp tekrar açmaları veya farklı internet bağlantıları üzerinden denemeleri öneriliyor.