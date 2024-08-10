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INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak?

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Instagram saat kaçta açılıyor? Instagram bugün (10 Ağustos) açılıyor mu ve Instagram ne zaman açılacak soruları gündemden düşmüyor. Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformunun ne zaman açılacağını merak ediyor. 10 Ağustos tarihinde Instagram'ın saat kaçta, ne zaman açılacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Instagram'ın durumu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Peki, Instagram saat kaçta açılıyor?

Instagram açılıyor mu, ne zaman ve saat kaçta olduğu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bir süredir erişim engeli olan Instagram'ın bugün açılacağı duyuran Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi. Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Instagram açılıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik." dedi.

INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti. "Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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