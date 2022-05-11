İnstagram ağlama efekti yapılışı merak ediliyor. Sosyal medya platformları İnstagram ve TikTok'ta sıkça karşımıza çıkan ağlama efekti hakkında İnstagram ağlama efekti ismi ne merak ediliyor. TikTok ağlama efekti videoları dolu iken İnstagram'da da durum farksız. Peki, İnstagram ağlama efekti nasıl yapılır? İnstagram ağlama efekti adı ne? İşte detaylar...

İNSTAGRAM AĞLAMA EFEKTİ

İnstagram yeni güncellemeleriyle kullanıcılarına yeni özellikler ve içerik üreticileri için ise yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Eğlenceli bir efekti kullanıcılara sunan İnstagram ağlama efekti adı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Viral haline gelen ağlama efektli videolardan sonra birçok İnstagram kullancısı instagram'da ağlama efekti nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İnstagram ağlama efekti yapılışı:

İnstagram ağlama efekti için öncelikle profilinize tıklayıp sağ üst köşedeki + işaretine basın.

Karşınıza gelen ekranda "Reels Videosu" seçeneğini seçin.

Daha sonra reels yükleme ekranındaki altta yer alan efektler yazısına tıklayın.

Ardından arama simgesine basıp, crying face yazarak ağlama efektlerine ulaşabilirsiniz.

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