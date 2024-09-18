Üye Girişi
Haberler

Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?

Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram yaş sınırlaması mı getiriyor ve Instagram'ın yeni özellikleri neler olduğu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de reşit olmayan Instagram kullanıcılarına, sınır mı geliyor sorusu gündemde. Peki, Instagram'a yaş sınırı mı geliyor?

Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da yaş sınırı var mı ve Instagram'ın yaş sınırı özellikleri nedir sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Instagram'da reşit olmayan bireylere sınır gelecek mi merak ediliyor. Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM'A YAŞ SINIRI MI GELİYOR?

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getireceğini duyurdu. "Genç hesaplar" olarak adlandırılan bu düzenleme ile reşit olmayan kişilerin platformda görebileceği içerikler ve diğer kullanıcılarla olan etkileşimleri sınırlandırılacak. Türkiye'deki genç hesap sahiplerinin de bu yeni uygulamalara ocak ayından itibaren tabi olacağı belirtildi.

Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?

Yeni kurallar kapsamında, 18 yaş altındaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli olacak. Bu sayede, yalnızca kullanıcıların onayladığı takipçiler paylaşılan içeriklere erişebilecek. Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca tanıdıkları kişilerle mesajlaşabilecek. Instagram, 18 yaş altındaki kişilerin Keşfet ve Reels alanlarında karşılaşabileceği içerikleri filtreleyerek, şiddet ya da kozmetik ürün reklamları gibi hassas içeriklerin görünümünü azaltmayı hedefliyor.

22.00 ile 07.00 ARASI UYKU MODUNA GEÇECEK

18 yaş altındaki kullanıcılara, günlük 60 dakikayı aşmaları durumunda uygulamadan çıkmalarını hatırlatacak bildirimler gönderilecek. Ayrıca, bu hesaplar 22.00 ile 07.00 saatleri arasında "uyku moduna" geçecek, gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?

EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK

Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını denetleme imkânına sahip olacak. Çocuklarının ayarlarını yönetebilir veya izin vererek kendilerinin yönetmesine olanak tanıyabilirler. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının son bir haftada kiminle mesajlaştığını görebilecek; ancak mesaj içeriklerine erişimleri olmayacak. Yeni teknolojiler sayesinde, yetişkin doğum tarihiyle kaydolmuş olan ergenler tespit edilerek, hesaplarının kısıtlı hesaplara dönüştürüleceği belirtiliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Instagram Instagram Instagram Teknoloji Türkiye

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });