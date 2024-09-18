Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?

Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da yaş sınırı var mı ve Instagram'ın yaş sınırı özellikleri nedir sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Instagram'da reşit olmayan bireylere sınır gelecek mi merak ediliyor. Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM'A YAŞ SINIRI MI GELİYOR?

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getireceğini duyurdu. "Genç hesaplar" olarak adlandırılan bu düzenleme ile reşit olmayan kişilerin platformda görebileceği içerikler ve diğer kullanıcılarla olan etkileşimleri sınırlandırılacak. Türkiye'deki genç hesap sahiplerinin de bu yeni uygulamalara ocak ayından itibaren tabi olacağı belirtildi.

Yeni kurallar kapsamında, 18 yaş altındaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli olacak. Bu sayede, yalnızca kullanıcıların onayladığı takipçiler paylaşılan içeriklere erişebilecek. Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca tanıdıkları kişilerle mesajlaşabilecek. Instagram, 18 yaş altındaki kişilerin Keşfet ve Reels alanlarında karşılaşabileceği içerikleri filtreleyerek, şiddet ya da kozmetik ürün reklamları gibi hassas içeriklerin görünümünü azaltmayı hedefliyor.

22.00 ile 07.00 ARASI UYKU MODUNA GEÇECEK

18 yaş altındaki kullanıcılara, günlük 60 dakikayı aşmaları durumunda uygulamadan çıkmalarını hatırlatacak bildirimler gönderilecek. Ayrıca, bu hesaplar 22.00 ile 07.00 saatleri arasında "uyku moduna" geçecek, gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK

Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını denetleme imkânına sahip olacak. Çocuklarının ayarlarını yönetebilir veya izin vererek kendilerinin yönetmesine olanak tanıyabilirler. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının son bir haftada kiminle mesajlaştığını görebilecek; ancak mesaj içeriklerine erişimleri olmayacak. Yeni teknolojiler sayesinde, yetişkin doğum tarihiyle kaydolmuş olan ergenler tespit edilerek, hesaplarının kısıtlı hesaplara dönüştürüleceği belirtiliyor.