İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANLARI 2024! İngilizce öğretmenliğine kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamaları kapsamında İngilizce öğretmenlerinin de yer aldığı branşları ve kontenjanları açıkladı. İngilizce öğretmenliği için atanacak kişi sayısı merak konusu oldu. 2024 yılında İngilizce öğretmenliği kaç kişinin atanacağı ve atama puanlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, İngilizce öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?
İngilizce öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak? 20 bin öğretmenin atanacağı duyuruldu. Bu atamalarda İngilizce öğretmenliği de dikkate alınacak. İngilizce öğretmeni ataması ve 2024'teki atama puanı gündeme geliyor. İngilizce öğretmenliği atama puanı 2024! İngilizce öğretmenliği ataması ne zaman yapılacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2024
- Sınıf Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Rehberlik
- Din Kültürü Öğretmenliği
- İngilizce
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİNE KAÇ KİŞİ ATANACAK 2024?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, İngilizce öğretmenliğine 968 kişi atanacak.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI KAÇ OLACAK?
İngilizce öğretmenliği için belirlenen taban puan 50 olarak duyuruldu.
Bakan Tekin'in ifadesine göre, "Bu atamalar sadece KPSS skoruna dayalı değil, yüzde 50 KPSS skoru ve yüzde 50 mülakat skoru ile gerçekleştirilecek" dedi.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI NE ZAMAN?
20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.