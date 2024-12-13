İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İnek Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İnek Şaban konusu, özeti ve İnek Şaban oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İnek Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan İnek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İnek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği İnek Şaban konusu nedir, İnek Şaban oyuncuları kimler ve İnek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
İNEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Büyük kulüplerin peşinden koştuğu kaleci Bülent, daha çok para kazanacağını düşünerek yurtdışına kaçar. Aynı gün Bülent'e ikizi kadar benzeyen Şaban da başlık parası için Almanya'ya gitmek üzere havaalanındadır. Bülent'in kayınpederi Mithat'ın adamları Bülent zannettikleri Şaban'ı zorla alıkoyarlar. Ancak Şaban kimseyi Bülent olmadığına ikna edemez. Bu nedenle başına olmadık işler gelir.
İNEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Kaleci Bülent / İnek Şaban
Defne Yalnız - Zeliha
Yavuz Karakaş - Arap Nuri
Saadet Gürses - Ayşe
Dinçer Çekmez - Kara Mithat
Osman F. Seden - Kulüp Başkanı
Zeki Sezer - Doktor
Abdi Algül - Kara Mithat'ın Adamı
Macit Flordun - Antrenör
Nermin Özses - Ayşe'nin Annesi
Kudret Karadağ - Mardinli Arif'in Adamı
Ali Şen - Bekir Efendi
Mehmet Uğur - Arap Nuri'nin Adamı
İbrahim Kurt - Jilet Rıza'nın Adamı
Baykal Kent - Manda
İbrahim Uğurlu - Kara Mithat'ın Adamı
Orhan Elmas - Menajer Kayhan
Nuri Tuğ - Bahçıvan Kadir
Süheyl Eğriboz - Jilet Rıza
Cevdet Balıkçı - Arap Nuri'nin Adamı
Çetin Başaran - Kara Mithat'ın Adamı
Hakkı Kıvanç - Karpuzcu
Ali Demirel - Kumarbaz
Seyfettin Karadayı - Kulüp Yöneticisi
İNEK ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İnek Şaban filmi, 1978 yılında çekildi ve vizyona giriş tarihi olarak ise 1 Şubat 1979 tarihi tercih edildi. İstanbul'da çekilen filmin içerisinde o sene oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından görüntüler de kullanıldı.