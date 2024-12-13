İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan İnek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İnek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği İnek Şaban konusu nedir, İnek Şaban oyuncuları kimler ve İnek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük kulüplerin peşinden koştuğu kaleci Bülent, daha çok para kazanacağını düşünerek yurtdışına kaçar. Aynı gün Bülent'e ikizi kadar benzeyen Şaban da başlık parası için Almanya'ya gitmek üzere havaalanındadır. Bülent'in kayınpederi Mithat'ın adamları Bülent zannettikleri Şaban'ı zorla alıkoyarlar. Ancak Şaban kimseyi Bülent olmadığına ikna edemez. Bu nedenle başına olmadık işler gelir.

İNEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kaleci Bülent / İnek Şaban

Defne Yalnız - Zeliha

Yavuz Karakaş - Arap Nuri

Saadet Gürses - Ayşe

Dinçer Çekmez - Kara Mithat

Osman F. Seden - Kulüp Başkanı

Zeki Sezer - Doktor

Abdi Algül - Kara Mithat'ın Adamı

Macit Flordun - Antrenör

Nermin Özses - Ayşe'nin Annesi

Kudret Karadağ - Mardinli Arif'in Adamı

Ali Şen - Bekir Efendi

Mehmet Uğur - Arap Nuri'nin Adamı

İbrahim Kurt - Jilet Rıza'nın Adamı

Baykal Kent - Manda

İbrahim Uğurlu - Kara Mithat'ın Adamı

Orhan Elmas - Menajer Kayhan

Nuri Tuğ - Bahçıvan Kadir

Süheyl Eğriboz - Jilet Rıza

Cevdet Balıkçı - Arap Nuri'nin Adamı

Çetin Başaran - Kara Mithat'ın Adamı

Hakkı Kıvanç - Karpuzcu

Ali Demirel - Kumarbaz

Seyfettin Karadayı - Kulüp Yöneticisi

İNEK ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İnek Şaban filmi, 1978 yılında çekildi ve vizyona giriş tarihi olarak ise 1 Şubat 1979 tarihi tercih edildi. İstanbul'da çekilen filmin içerisinde o sene oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından görüntüler de kullanıldı.