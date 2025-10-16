İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak, neden hala başlamadı? İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezon 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, izleyicisini ekran başına kilitlemişti. Finalde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından gözler yeni bölümlere çevrildi.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisinin 3. sezonu için beklenen haber nihayet geldi. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni sezonun Şubat 2026'da ekranlara döneceğini söyledi. Dizi ekibi, yeni bölümler için Ocak ayında sete çıkacak.

Bu da demek oluyor ki, uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi, Şubat itibarıyla yeni sezonuna merhaba diyecek. Net tarih henüz açıklanmadı, ancak Kanal D'nin yayın takvimine göre Şubat ayının ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ NEDEN HALA BAŞLAMADI?

Dizinin yeni sezonunun gecikme sebebi, Yılmaz Erdoğan'ın başka bir projede yer almasıyla doğrudan bağlantılı. Erdoğan, bu süreçte Netflix için "Organize İşler: Karun Hazinesi" adlı 8 bölümlük özel bir proje hazırladı. Bu proje nedeniyle İnci Taneleri seti ertelendi.

Ayrıca dizide bazı oyuncu ayrılıkları ve yeni oyuncuların katılım süreci de prodüksiyonun zamanlamasını etkiledi. Yani gecikme tamamen planlama ve paralel projelerden kaynaklı; dizi iptal edilmedi, aksine güçlü bir şekilde dönmesi bekleniyor.

İNCİ TANELERİ HANGİ KANLDA YAYINLANIYOR?

İnci Taneleri, ilk bölümünden bu yana Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın hakları Kanal D'ye ait ve 3. sezon da yine aynı kanalda yayınlanacak. Kanal D'nin güçlü prime time dizilerinden biri olarak konumlanan yapım, kanalın en çok izlenen projeleri arasında yer alıyor.

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Dizi, geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi Perşembe akşamları ekranlara geliyor. Yayın günüyle izleyici alışkanlığı oluşturan İnci Taneleri, yeni sezonda da büyük bir değişiklik olmazsa her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Kanalın yayın akışı duyurusu ile net saat yeniden teyit edilecek.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci Taneler sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber'le akşam yemeğine hazırlanan Azem'in kaçırılması damga vurdu.

Dizinin sezon finaline damga vuran anlardan biri de Azem'in Dilber'i akşam yemeğine davet ettiği sahne oldu. Azem'in sürpriz öpücüğü hem Dilber'i hem ekran karşısındakileri mest etti.

Azem'in Dilber'e oğlu Alişan'ı ona getireceğine dair söz verdiği sahnede duygu fırtınaları eserken Dilber ve Yıldız cephesinde ise kaset şoku yaşandı. Yıllar önceki gizemli olayla ilgili Kamuran'ın ikiliyle yaptığı konuşmayı kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla gizemli olaya dair izleyicilerin merakı daha da arttı.