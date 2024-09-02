İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül İnci Taneleri yeni fragman İZLE!

İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 İnci Taneleri yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 İnci Taneleri yeni fragman İZLE!

İNCİ TANELERİ KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

Edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ (Yılmaz Erdoğan), karısını öldürmekle suçlanıp cezaevine girmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra pavyon dansçısı olan Dilber (Hazar Ergüçlü) ile bir otelde tanışır. Azem'in tek isteği tekrar ailesine kavuşmaktır.

Yılmaz Erdoğan Azem / Adem Yücedağ

Hazar Ergüçlü Dilber

Selma Ergeç Piraye Salacak

Kubilay Aka Özgür Yücedağ / Cihan Seyhan 2- Azem'in hapisten çıktıktan sonra aradığı oğludur.

İnci Taneleri yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.