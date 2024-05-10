İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİM? İnci Taneleri Nehir kimdir, gerçek adı ne? #127916

İnci Taneleri adlı yeni dizi, Kanal D'nin gündemine yeni oyuncular ekliyor. İzleyiciler, İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunu merak ediyor. Yeni sezon için planlanan bu dizi, birbirinden önemli oyuncuları bir araya getiriyor. İzleyiciler, hangi karakterin kim tarafından canlandırıldığını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İnci Taneleri dizisinin oyuncularıyla ilgili detaylar merakla bekleniyor. İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİM? İnci Taneleri Nehir kimdir, gerçek adı ne? İşte merak edilenler...

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİM?

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu, merak edilen bir konu haline geldi. İzleyiciler sıklıkla "İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimdir?" sorusunu araştırıyorlar. İnci Taneleri oyuncu kadrosundaki isimlerle ilgili detayları içeren haberimiz, bu merakı gidermeye yardımcı oluyor. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi önemli isimler yer alıyor.

İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil olan Selim Erdoğan, 'Reyyaz' karakteriyle ilk kez bu akşamki bölümde seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca, bu bölümde Bekir Aksoy da 'Cenk' rolüyle konuk oyuncu olarak yer alacak. İzleyiciler, yeni karakterin ve konuk oyuncunun dizideki etkileyici performanslarını merakla bekliyor olacaklar.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran ve sosyal medyada her bölümüyle gündem olan 'İnci Taneleri' dizisine iki yeni oyuncu katılıyor. Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü merakla beklenen projeye, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz dahil oluyor. İkili, anne-oğul rolünde izleyici karşısına çıkacaklar. Bu yeni katılımla birlikte dizinin heyecanı ve ilgisi daha da artacak gibi görünüyor.

İNCİ TANELERİ NEHİR KİMDİR?

Ankara'da 24 Ekim 1997'de doğan, eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan bir oyuncu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kehribar dizisinde yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. Ayrıca, ilk romanı olan "Plüton'un Düş'üşü" 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı. Bu başarılarıyla hem oyunculuk kariyerinde hem de yazarlık alanında dikkatleri üzerine çekti.