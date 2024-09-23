Son dönemlerin dikkat çekici yapımlarından biri olan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Dizi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuş durumda. Bu nedenle, yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair resmi bir duyurunun yapılması, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İNCİ TANELERİ 2. SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri 2. Sezon tarihi henüz netleşmedi.

İNCİ TANELERİ 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Geçen sezon her bölümüyle çok konuşulan İnci Taneleri'nin yeni sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekiyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.