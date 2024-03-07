İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 7. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, ödediği bedeller için isyan ediyor.

Dilber, yaşadığı bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışırken Azem, Zahir'in peşine düşüyor. Dilber, ödediği bedeller için isyan ederken eskisi gibi mutlu olmayı başarabilecek mi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Cihan ile konuşarak aralarındaki buzları eritmek ister. Ancak Cihan, Azem'in uzattığı şefkat elini geri iter. Azem, yıllar sonra bulduğu oğlunu yeniden kazanmaya çalışırken, diğer taraftan Dilber'in baskılarına karşılık vermeye çalışır. Dilber, kendisini ciddiye almayan Azem'e karşı üslubunu değiştirir. Otoparka gelen silahlı adamlar ateş açar. Peki Cihan vuruldu mu?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.