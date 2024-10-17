İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor.Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam 19. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. İnci Taneleri dizisi her Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanıyor.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Azem, yıllar sonra Nehir ile karşı karşıya geliyor. Cihan, ablası ve babası arasında nasıl bir denge kuracak? Nehir, evlilik arifesinde babasını düğününe çağırmayarak öfkesini devam ettirir. Nehir, babasını affedebilecek mi? Dilber, Yıldız ve Zerre, Zahir'in saldırısının ardından büyük bir şok yaşar. Zahir, vurulur ve Dilber'in başı belaya girer. Dilber, çareyi Azem'e sığınmakta bulur. Azem, Dilber'i korumakla kalmayıp ona nasihatler vermeye devam eder.

Diğer yandan, Piraye'nin kafası hiç olmadığı kadar karışıktır ve Azem'e karşı büyük bir öfke besler. Ayça, Azem'in sessiz gidişiyle hem annesini hem de tüm hayatını yok saymaya başlar. Ayça'nın sınava girecek olması Azem ve Piraye'yi tekrar bir araya getirir. Azem, katil olmadığını kurduğu derin cümlelerle anlatmaya çalışır. Piraye; kızı, kaygıları ve gururu arasında sıkışmış bir karar vermek zorundadır.

17 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri