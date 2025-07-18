İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada beklenen karar çıktı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporu dikkate alarak, Kıraç'ın evlilik sırasında hukuki ve fiili ehliyete sahip olmadığını gerekçe göstererek evliliğin iptaline hükmetti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE BULUNMAMIŞTI

İpek Kıraç, babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek Emine Alangoya ile yapılan evliliğin geçersiz olduğunu ileri sürmüş ve konuyu yargıya taşımıştı. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen davada İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kapsamlı nörolojik testlerden geçirildi.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı detaylı raporda, İnan Kıraç'ın akli dengesinin yerinde olmadığı, kendi iradesiyle hareket edemeyecek durumda bulunduğu ve fiili ehliyetini kaybettiği belirtildi. Mahkeme, söz konusu raporu temel alarak Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verdi.

MAL VARLIĞINA DA TEDBİR KONULDU

Mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda, İnan Kıraç'ın banka hesapları, taşınır mal varlıkları ve şirket hisselerinin yanı sıra varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konuldu. Mahkeme ayrıca, Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atadı.

MAHKEME KARARINI VERDİ: EVLİLİK İPTAL

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, tüm raporları ve dosyadaki delilleri değerlendirdi. Sonuç olarak mahkeme, İnan Kıraç'ın evlilik yaptığı tarihte hukuki ve fiili ehliyetten yoksun olduğuna kanaat getirerek, tartışmalı evliliğin iptal edilmesine hükmetti.

Kararın ardından gözler İpek Kıraç ve Emine Alangoya cephesine çevrilirken, taraflardan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.