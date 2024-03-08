Üye Girişi
Haberler

İnan Güney kimdir? CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney kaç yaşında, nereli? İnan Güney, CHP'nin İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. İnan Güney'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Güney'in biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı ise İnan Güney oldu. İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, 'Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı tez üzerinde çalışmıştır. İnan Güney evlidir ve üç kız çocuğunun babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İnan Güney Beyoğlu Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Kösedağı kimdir? CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Zeynel Bakıcı kimdir? AK Parti İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı kaç yaşında, nereli? Temel Akkoç kimdir? CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Temel Akkoç kaç yaşında, nereli? Eren Ali Bingöl kimdir? CHP İstanbul-Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli? Ahmet Aydın kimdir? AK Parti İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Beypazarı adayı Nurhayat Özkan kimdir? Aykut Erdoğdu kimdir? CHP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim? DEM Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Çankaya adayı Türkan Demir kimdir? Sinem Dedetaş kimdir? CHP İstanbul-Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş kaç yaşında, nereli? Ali Hadim kimdir? AK Parti İzmir- Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim kaç yaşında, nereli? Hakan Bahçetepe kimdir? CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli? Murat Sarman kimdir? AK Parti İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli? Mahir Polat kimdir? CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Çubuk adayı Halil İbrahim Özkahriman kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title