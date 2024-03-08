İnan Güney kimdir? CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı ise İnan Güney oldu. İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, 'Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı tez üzerinde çalışmıştır. İnan Güney evlidir ve üç kız çocuğunun babasıdır.