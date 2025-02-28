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İmsakiye 2025 Kayseri: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

İmsakiye 2025 Kayseri: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?
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Ramazan ayına kısa bir süre kala, 2025 Kayseri imsakiye takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri'de oruç tutacaklar için günlük iftar ve sahur saatlerini içeren resmi imsakiye takvimini yayımladı. Peki, Kayseri'de Ramazan'ın ilk günü sahur (imsak) ve iftar saat kaçta? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte, Kayseri için iftar ve sahur vakitleri 2025...

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimi üzerinden günlük iftar ve sahur saatlerini yakından takip ediyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kala, Kayseri'de ilk sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Peki, 1 Mart 2025 Cumartesi günü Kayseri'de sahur (imsak) saat kaçta? Ramazan'ın ilk günü iftar vakti ne zaman? İşte, detaylar…

KAYSERİ'DE SAHUR (İMSAK) VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiye takvimine göre, Kayseri'de Ramazan'ın ilk günü olan 1 Mart Cumartesi günü sahur vakti (imsak) saat 05:42'te, iftar vakti ise 18:37'de olacak.

İmsakiye 2025 Kayseri: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?Kayseri için iftar ve sahur vakitleri

Oruca niyet eden vatandaşlar için sahur vaktinin imsak saatiyle sona ereceği, iftarın ise akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılabileceği belirtiliyor. Günlük iftar ve sahur saatleri Ramazan ayı boyunca birkaç dakikalık değişim gösterecek, bu nedenle güncel imsakiye takvimini takip etmek önem arz ediyor.

İMSAKİYE 2025 KAYSERİ:

İmsakiye 2025 Kayseri: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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